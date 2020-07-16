МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии увеличила консолидированную выручку на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 59,8 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

При этом доля онлайн-продаж в общей выручке сети "Детский мир" в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,5%. Выручка онлайн-сегмента, включая самовывоз, в первом полугодии выросла в 2,7 раза в годовом выражении — до 14,1 миллиарда рублей. Продажи сопоставимых магазинов "Детского мира" (like-for-like, LfL) в России в первом полугодии увеличились на 2,4%. Средний чек при этом вырос на 5,7%, а число чеков снизилось на 3,1%.

Объем консолидированной выручки группы в России во втором квартале увеличился на 2,9% — до 28,8 миллиарда рублей. Доля онлайн-продаж в общей выручке сети в России во втором квартале подскочила в 3,1 раза в годовом выражении — до 31,1%. Выручка онлайн-сегмента, включая самовывоз, выросла в 3,2 раза — до 8,7 миллиарда рублей. LfL-продажи в России во втором квартале выросли на 1,1%, средний чек увеличился на 13,5%, количество чеков сократилось на 11%.

Во втором квартале было открыто 12 новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов группы по состоянию на 30 июня составило 850. Общая торговая площадь компании во втором квартале увеличилась на 10,1% в годовом исчислении и составила 855 тысячи кв. м.

"В июне нам удалось ускорить темп роста продаж до 22,1% и сохранить высокую рентабельность бизнеса, благодаря этому мы восполнили потери в выручке в апреле из-за влияния пандемии. Ожидаем, что по итогам второго квартала скорректированная EBITDA будет выше уровня аналогичного периода прошлого года. Дальнейшее развертывание онлайн-канала является нашим главным приоритетом", — прокомментировала результаты гендиректор сети Мария Давыдова.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).