МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты парламента России предложили штрафовать за нарушение тишины в многоквартирном доме. Как заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный "Парламентской газете", сумма штрафа может составить 50 тысяч рублей.

На осенней сессии Дума рассмотрит проект этого закона. Предполагается, что документ дополнит Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил. В том числе — режим тишины ночью.

Автор инициативы в беседе с изданием заявил, что шумных соседей необходимо штрафовать на суммы в 3-5 тысяч рублей. Но рассматриваются и суммы в 50 тысяч рублей.

"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", — отметил Выборный.

При этом, пояснил депутат, на уровне отдельных регионов можно будет устанавливать свое время тишины в многоквартирных домах: в зависимости от местных особенностей. Одной из таких особенностей может стать наступление темноты в конкретном субъекте РФ.

Выборный рассказал также, что в каждом субъекте, скорее всего, должны появиться свои подразделения, которые займутся реагированием на нарушения, фиксировать их, а также проводить необходимые экспертизы и проверки.