МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics на уровне "AA-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг компании подтвержден на отметке "A-1+".

"Мы подтвердили рейтинги, поскольку считаем, что Samsung Electronics имеет хорошие показатели для того, чтобы пережить рост неопределенности в области макроэкономики и бизнеса, которые несет с собой пандемия COVID-19", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что может понизить рейтинги компании, если ее конкурентная позиция или прибыльность значительно снизятся, особенно в результате резкого ухудшения в бизнесе смартфонов или неожиданного спада в секторе микросхем памяти. "Мы можем повысить рейтинги компании, если она значительно укрепит свою позицию на мировом рынке в своих основных направлениях бизнеса и еще больше диверсифицирует бизнес за счет роста новых направлений, таких как автоэлектроника", — добавляет S&P.

В начале июля компания сообщила, что ожидает снижение выручки во втором квартале 2020 года на 7,3% в годовом выражении, до 52 триллиона вон (43,5 миллиарда долларов). В то же время компания прогнозировала, что операционная прибыль в отчетном периоде достигла 8,1 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов), что на 22,7% выше показателя второго квартала 2019 года. Финансовая отчетность компании ожидается в конце июля.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.