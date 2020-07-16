МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого полугодия 2020 года выросла в годовом выражении на 0,7% — до 9,422 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 3,53 доллара против 3,47 доллара в январе-июне 2019 года. Выручка J&J за отчетный период снизилась при этом на 3,8% — до 39,027 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J по итогам второго квартала сократилась на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,626 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,36 доллара против 2,08 доллара в аналогичном квартале 2019 года. Выручка компании во втором квартале снизилась на 11% — до 18,336 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 17,5 миллиарда долларов.

"Наши результаты второго квартала отражают влияние COVID-19 и устойчивость нашего фармацевтического бизнеса, где мы видим постоянный рост даже в такой обстановке", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генкомпании Алекса Горски (Alex Gorsky).

Компания скорректировала прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2020 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2020 год составит 79,9-81,4 миллиарда долларов, а не 77,5-80,5 миллиарда долларов, которые ожидались в апреле. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 7,75-7,95 доллара, хотя ранее компания прогнозировала значение показателя в 7,5-7,9 доллара.

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 0,5%.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.