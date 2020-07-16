МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken в первом полугодии 2020 года рухнула на 75,8%, в результате разводненная прибыль на акцию составила 0,39 евро, говорится в предварительных результатах деятельности компании за полугодие.

По предварительным данным, выручка в отчетном периоде при этом упала на 16,4%, операционная прибыль в январе-июне рухнула на 52,5%. Совокупный объем продаж в первом полугодии органически снизился на 13,4%, а чистая выручка в пересчете на гектолитр сократилась на 3,6%. Продажи пива в первом полугодии органически уменьшились на 11,5%. Причиной такой динамики компания называет связанные с коронавирусом ограничительные меры.

Полная финансовая отчетность Heineken за минувшее полугодие будет опубликована 3 августа.

"После достижения низшей точки в апреле, объем (продаж — ред.) начал постепенно восстанавливаться, в том числе в июне, поскольку по всему миру были сняты ограничения, а покупатели восстанавливали истощившиеся запасы," — говорится в сообщении.

Компания добавила, что сильнее всего продажи пива были затронуты в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".