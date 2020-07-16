МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Немецкий ритейл-гигант Metro AG по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года (завершилось 31 марта) получил чистый убыток в 121 миллион евро против прибыли в 183 миллиона годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

Чистая прибыль на одну акцию в отчетном периоде составила 0,01 евро против показателя прошлого года в 0,31 евро.

Согласно сообщению, продажи в России в первом полугодии составили 1,459 миллиарда евро, что на 6,2% больше аналогичного показателя первого полугодия 2018-2019 финансового года.

По итогам второго квартала фингода года чистый убыток Metro составил 87 миллионов евро, что в два раза больше чистого убытка, полученного годом ранее. Убыток на акцию составил 0,24 доллара против 0,11 доллара годом ранее. Продажи в России по итогам второго квартала выросли в годовом выражении на 11,3%, до 637 миллионов долларов.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.