МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Порядка 20-30% розничных туристических агентств покинут отраслевой рынок, поскольку не смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее она отмечала, что ажиотажный спрос на южные курорты России и открытие новых чартерных программ на территории страны позволяет говорить о том, что летний сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся.

"Мы не проводили специальный мониторинг, но, согласно экспертной оценке, в результате кризиса туристической отрасли, вызванного пандемией коронавируса, рынок покинут порядка 20-30% туристических агентств", — сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что при этом туроператорский сектор, вероятно, останется в прежнем составе. По крайней мере, крупные игроки продолжат работать.

"В связи с тем, что сейчас продавать агентствам практически нечего, розничные агентства просто не станут возобновлять свою работу после снятия ограничений. Пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагенты умеют подавать такие туры. Это не банкротства, это просто невозобновление работы", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

По мнению собеседницы агентства, речь идёт об индивидуальных предпринимателях, самостоятельных агентах, и в меньшей степени такой прогноз касается сетевых агентств и франчайзеров крупных туроператоров.