МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Открытие границ между Россией и другими странами не приведёт к сокращению внутренних туристических потоков, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее она отмечала, что ажиотажный спрос на южные курорты России и открытие новых чартерных программ на территории страны позволяет говорить о том, что летний сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся.

"Даже если в самое ближайшее время откроют границы, и выездной туризм опять станет возможен, то заметного оттока в его сторону из русла внутреннего туризма не произойдет", — считает Ломидзе.

"Многие россияне, которые рассчитывают на летний отдых, уже что-то спланировали и даже выкупили туры по России. Они сейчас не захотят кардинально менять ближайшие перспективы. Кроме того, люди настолько напуганы аннуляциями и перебросами туров, что большинство потенциальных туристов не станут рисковать отдыхом и деньгами ради зарубежных направлений. Поэтому большого оттока не будет", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.