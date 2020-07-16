МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Совет директоров компании "Русская аквакультура", одного из крупнейших производителей рыбы в России, рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 5 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Последний раз "Русская аквакультура" выплачивала дивиденды в 2008 году, по итогам 2007 года — тогда компания называлась группой "Русское море", а ее акции еще не торговались на бирже. "Русская аквакультура" провела первичное публичное размещение акций (IPO) весной 2010 года.

"Совет директоров ПАО "Русская Аквакультура"… назначил внеочередное общее собрание акционеров на 31 августа 2020 года и рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности компании за первое полугодие 2020 года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении в четверг.

Уставный капитал компании составляет 8,788 миллиарда рублей, он разделен на 87 миллионов 876 тысяч 649 обыкновенных акций номиналом 100 рублей. Таким образом, общий размер промежуточных дивидендов может составить 439,4 миллиона рублей.

Реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании, закрывается 8 августа. В качестве даты закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 сентября.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций).