МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в июне увеличилось на 7,4% по сравнению с маем текущего года, выпуск сигарет уменьшился на 2,3%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с июнем 2019 года выпуск пива в РФ в прошлом месяце повысился на 6%, сигарет — на 13,2%. В целом за шесть месяцев в стране, по данным статистического ведомства, было произведено 397 миллионов декалитров пива и 112 миллиардов штук сигарет.

Производство минеральных и питьевых вод в июне увеличилось на 0,8% в годовом выражении и на 23,7% — в месячном, а за шесть месяцев было выпущено 7,6 миллиарда полулитров воды.

В целом производство напитков в РФ в июне выросло на 2,9% в годовом выражении и на 10,5% — в месячном, тогда как производство табачных изделий повысилось на 16,7% в годовом выражении, снизившись при этом на 2,4% в месячном выражении.