МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Собственник квартиры по российскому законодательству обязан оплачивать взносы за капремонт. Неуплата взносов рано или поздно приведет к тому, что в почтовом ящике вы обнаружите требование от судебных приставов, могут возникнуть проблемы и при продаже недвижимости, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор компании “Городские инновационные технологии” Сергей Минко.

“Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии, — отмечает эксперт. — Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства. Это повышает общую ответственность жильцов многоквартирного дома и дает им возможность контролировать работу управляющих компаний и требовать отчетов о распределении средств или предлагать, на что их лучше направить”.

Если же взносы не платить, то рано или поздно в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться очень внушительной, так как в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним. Кроме того, могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости – у собственника жилья потребуют справки об отсутствии задолженности. Если она есть (в любом размере), покупатель квартиры имеет полное право потребовать погасить долги или отказаться от покупки такой недвижимости.

“Одним словом, за капитальный ремонт платить нужно. Но при этом надо больше взаимодействовать с Фондом капремонта, чтобы понимать, на что идут средства. Ведь эти деньги, собранные со всех жильцов, могут очень серьезно улучшить уровень комфорта многоквартирного дома и прилегающей территории — а это в интересах всех”, — сказал эксперт.

Cтоимость капитального ремонта во многом зависит от региона и от состояния жилого фонда. По словам Минко, ремонтные работы стоят очень дорого, но при этом также впоследствии увеличивается и капитализация жилья — в отремонтированном доме, в котором нет проблем ни с фасадом, ни с внутренней отделкой, ни с коммуникациями, квартиры стоят дороже.

“Также надо понимать, что с того момента, как ушли советские времена, мы все стали собственниками не только своих квартир. Состояние многоквартирного дома – это тоже наша ответственность, а содержать такие объекты не просто, тем более, что в стране достаточно изношен жилищный фонд”, — заключил эксперт.