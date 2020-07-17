МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Возобновление транспортного сообщения с Белоруссией приведет к увеличению пассажиропотока и транзитного туризма, но серьезную конкуренцию отечественным курортам это не составит, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Такие поездки затратны и сложны в организации, поэтому станут уделом небольшого числа туристов из столицы и ряда крупных городов.

Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией может быть возобновлено в ближайшие дни. Тему на этой неделе обсудили премьеры обеих стран, и по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным недавно назначенный глава белорусского кабмина Роман Головченко сообщил, что решение вскоре будет обнародовано.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", — сказал он по итогам своего первого визита в РФ в должности премьера.

Россия в марте из-за пандемии COVID-19 ограничила передвижение своих граждан и въезд иностранцев. Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, борясь с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует 14-дневный карантин.

О необходимости как можно скорее снять эти ограничения белорусская сторона говорит уже давно. Граждане и экономики обеих стран нуждаются в том, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло и все ограничения на границах были сняты, заявили в начале июля в парламенте Белоруссии.

Посол страны в РФ Владимир Семашко ранее высказал мнение, что российская сторона отменит ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обошелся без конкретики — он заявил, что ограничения могут быть сняты летом этого года.

ВОРОТА В МИР

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, если российско-белорусская граница откроется, пассажиропоток между двумя странами однозначно увеличится. Россияне отправятся в Белоруссию к друзьям и родственникам, а также будут совершать деловые и туристические поездки.

"Минск пользуется спросом у жителей центральной России: по статистике Суточно.ру, это третий по популярности город для путешествий выходного дня (после Санкт-Петербурга и Сочи). 80% бронирований в Минске приходится на выходные", — рассказал представитель этого сервиса онлайн-бронирования жилья Михаил Курмаров.

Особое внимание россиян привлечет возможность совершать зарубежные поездки, пока границы России закрыты. Белоруссия, прежде всего, Минск, всегда была "воротами в мир" для тех, кто не может пересечь границу России или в периоды закрытия отдельных направлений. Например, этот маршрут использовали для поездок в Египет, закрытый в 2015 году, и в Турцию в 2016 году, во время обострения отношений.

Сейчас обсуждается возобновление авиасообщения между РФ и Турцией – этот факт анонсировал турецкий минтранс, но от российской стороны никаких официальных уведомлений пока нет. Сообщалось лишь о переговорах президентов Владимира Путина и Тайип Эрдогана, в ходе которых, в частности, был затронут и этот вопрос. Участники туристического рынка надеются, что в Турции для россиян состоится хотя бы "бархатный сезон", что позволит бизнесу заработать немного денег.

Тем временем, граждане РФ, не желающие ждать милостей от властей, пытаются выехать на турецкие пляжи привычным белорусским маршрутом. Официально границы закрыты, но обходные пути есть, и в интернете они подробно изложены. Правда, воспользоваться ими дорого, долго и рискованно, но желающие находятся. Российские власти признают, что не в силах это запретить, но советуют гражданам быть осторожнее и включать здравый смысл.

БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ СТАНЕТ БЛИЖЕ

Как только Белоруссию откроют, следует ожидать увеличения транзитных туристов, уверены эксперты. Многие российские туристы поедут в Турцию и другие страны через Белоруссию, пока это будет единственной возможностью легально отдохнуть за границей, говорит Курмаров. Осталось совсем недолго. Когда россияне смогут вернуться на турецкие пляжи

При этом он отметил, что транзит через Минск достаточно сложен для тех, кто привык к программе "все включено", поэтому существенного оттока от курортов внутри России точно не будет.

"Не многие будут готовы лететь в Турцию по маршруту свой город-Москва-Минск-Турция и также обратно. Это способно оттянуть поток из центральной части России. Сказать, что именно открытие границ с Белоруссией подкосит внутренний туризм, нельзя. Во-первых, на наших курортах недостаточно средств размещения чтобы уместить всех кто желает отдохнуть. Во-вторых, не все после пандемии открылись", — рассуждает гендиректор туркомпании "Вита Трэвел" Алексей Ципордей.

Через Белоруссию будут выезжать те, кому надо по делам или в гости, например, в Европу (пока из России не запустят авиаперелеты). При этом власти понимают, что люди поедут через Минск, лишая российские авиакомпании дохода, но сохраняя те же риски по "завозу коронавируса". Поэтому временной лаг между открытием Белоруссии и хотя бы нескольких стран ЕС будут стараться сводить к минимуму, от пары недель до месяца, считает он.

В целом даже если отток туристов с российских курортов через Белоруссию будет, то незначительный, уверены эксперты. Во-первых, массовый туристический сезон на курортах РФ заканчивается в августе, и все возможности размещения на лето уже забиты "под завязку". Во-вторых, ехать таким путем долго и сложно даже с учетом открытия границ, поэтому многие предпочтут отложить отпуск до полноценного возобновления авиасообщения с зарубежьем.

"Внутренний туризм ощутит отток только при открытии прямого авиасообщения с Турцией, именно с возможностью чартерных перелетов, так как зачастую наши курорты не могут выдержать ценовой конкуренции в среднем ценовом сегменте. Даже если Турцию откроют для массового туризма в июле-августе, внутренний туризм почувствует это на себе не ранее сентября", — говорит Ципордей. В этом случае летний сезон-2020 в России уже можно будет считать состоявшимся.​