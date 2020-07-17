МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Сахалинская область для создания дальневосточной авиакомпании приобретет у "Аэрофлота" акции "Авроры", сообщил замглавы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев.

В настоящее время правительству Сахалинской области принадлежит 49% акций "Авроры", контрольный пакет — у "Аэрофлота".

"Первым этапом будет приобретение акций, которые сейчас у "Аэрофлота", субъектом — Сахалинской областью", — сказал Белавинцев в ходе заседания совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

"На втором этапе мы видим необходимым шагом первоначальным рассмотрение вопроса о целесообразности вхождения во владение этими акциями других субъектов, чтобы в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектов, в том числе Якутии", — продолжил он.