ТБИЛИСИ, 17 июл — ПРАЙМ. Грузия начинает возобновлять регулярное авиасообщение с Германией, первым рейсом будет Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа, сообщает Агентство гражданской авиации страны.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер-министр Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.

"Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет в направлении Грузии регулярные полеты. Технические переговоры по данному вопросу уже завершены. Первый рейс будет выполнен 2 августа Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен",- сказано в заявлении.

Ранее власти Грузии заявили о готовности начать прямое авиасообщение и открыть в условиях пандемии границы с пятью государствами: Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, гости из этих стран не будут проходить 14-дневный обязательный карантин. Представитель премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани сообщал, что договоренность есть лишь с авиакомпанией Lufthansa, которая будет осуществлять в Германию два рейса в неделю. Даты возобновления авиасообщения с остальными странами пока не известны, ведутся переговоры с разными авиакомпаниями.