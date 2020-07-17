С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — ПРАЙМ. Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", — сказали в пресс-службе.

Во вторник, среду и четверг в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными.