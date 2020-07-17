МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму выступает за серьезную доработку законопроекта по внедрению проекта "Электронная путевка" и просит перенести второе чтение на осеннюю сессию, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Выступая в Совете Федерации, она отметила необходимость проработать и заново переосмыслить вопросы прозрачности рынка, и соответственно – защиты прав и безопасности туристов, не только за границей, но и внутри страны. Для этого нужно сформулировать и законодательно закрепить вопросы, касающиеся финансовых гарантий субъектов отрасли.

"В связи с этим хочу отдельно остановиться на законопроекте о внесении изменений в федеральный закон о туристской деятельности в Российской Федерации, который касается системы электронной путевки. Ростуризм выступает за серьезную доработку законопроекта. Вопросы прозрачности туристского рынка и гарантированной сохранности средств клиентов, которые являются нашим безусловным приоритетом, нуждаются в значительной проработке, с точки зрения формирования правоприменения, при непосредственном участии Ростуризма, профильного комитета Государственной думы, бизнеса и экспертного сообщества", — сказала Догузова.

"В текущей редакции законопроект имеет ряд серьезных недостатков. Поэтому мы просим перенести второе чтение по законопроекту на осеннюю сессию парламента", — добавила она.

Ранее Госдума в первом чтении утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером. Планируется, что "Электронная путевка" обеспечит государственные гарантии туристам на протяжении всего цикла оказания услуг.