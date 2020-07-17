МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем бюджетной поддержки малых и средних предприятий в России, включая списание в 2021 году кредитов на сохранение занятости, сейчас составляет 1,670 триллиона рублей, сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов на заседании Совета законодателей.

Он отметил, что для поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом правительство приняло три ключевых блока решений. "Первое — снижение финансовой нагрузки на субъекты МСП. Здесь уже упоминавшиеся отсрочки платежей по кредитам и займам, отсрочки налоговых платежей и страховых взносов, налоговый вычет в размере МРОТ и возврат налога на профессиональный доход за 2019 год", — перечислил замминистра.

Кроме того, он отметил прямую финансовую поддержку компаний из пострадавших отраслей, в том числе льготные займы и полное списание кредитов в 2021 году на поддержку занятости при условии сохранения 90% штата. Третий блок мер включает частичную компенсацию расходов на борьбу с распространением коронавируса.

"Совокупный объем бюджетной поддержки субъектов МСП в настоящий момент составляет 1 триллион 670 миллиардов рублей — это цифры, которые складываются по итогам анализа всех тех решений, которые мы приняли, и включают в себя в том числе наши ожидания от потенциального списания тех кредитов в 2021 году, о которых я сказал выше. Кроме того, объем налоговых мер поддержки составляет — это уже как бы во внутренней структуре этого 1 триллиона 670 миллиардов — где-то 710 миллиардов рублей", — сказал замминистра.

Он добавил, что сейчас сложно оценить достаточность этих мер, потому что кризисные явления в полной мере не завершились. "Непонятно, как дальше будет развиваться ситуация. Мы, конечно, надеемся все на оптимистичный сценарий. Но хочу сказать, что те решения, которые уже приняты, позволили избежать развития событий по самому негативному сценарию", — считает Максимов.

По его словам, Минфин вместе с другими ведомствами продолжит мониторить ситуацию. "В случае необходимости готовы рассматривать дополнительные меры, если ситуация объективно того потребует", — подчеркнул он.