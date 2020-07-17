МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. РЖД запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, передает корреспондент РИА Новости.

Первый такой поезд отправился в пятницу в 15.10 мск с Ярославского вокзала столицы. Он прибудет в Кострому в 19.17. Обратно первая "Ласточка" отправится 18 июля в 07.12 и прибудет в Москву в 11.19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.

"Ласточки" в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами по этому маршруту ежедневно. В поезде три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена зависит от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты.

РЖД поясняли, что решение о запуске "Ласточек" между Москвой и Костромой принято для популяризации внутрироссийского туризма, повышения транспортной доступности и развития межрегионального железнодорожного сообщения.

В июне в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) РИА Новости сообщали, что компания готова оказывать содействие туроператорам в развитии внутрироссийского железнодорожного туризма и по заявкам от них назначать поезда или вагоны по востребованным направлениям.