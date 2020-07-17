ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — ПРАЙМ. Возобновление международного авиасообщения необходимо, но оно должно сопровождаться ограничениями по профилактике распространения коронавируса, заявил в пятницу журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе.

В перечне стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе, определенные меры, обязательства, которые накладываются по возобновлению, в том числе, тестирования, по использованию мер дистанцирования. Поэтому возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", — сказал Мурашко.