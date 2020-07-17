МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма, сообщается на сайте кабмина.

"О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по субсидированию направлений внутреннего туризма… Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить доступность внутренних туристических направлений и снизить стоимость пакетных туров по России, отмечается в сообщении.

Кроме того, кабмин одобрил выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям на осуществление внутренних воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети.

"Принятие проекта распоряжения позволит дополнительно перевезти по льготным тарифам больше пассажиров. При этом выделенные ассигнования позволят начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным маршрутам", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам".