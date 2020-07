АФИНЫ, 17 июл — ПРАЙМ. Фонд использования госимущества Греции (HRADF) объявил три международных публичных тендера на приватизацию морских портов Александруполис, Игуменица, Кавала.

Тендеры объявлены в рамках стратегии развития портовой инфраструктуры страны, выставляется на продажу контрольный пакет портов Александруполис и Игуменица, в порту Кавала предусматривается передача в концессию минимум на 40 лет части порта "Филипп Второй", говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Тендерная процедура для портов Александруполис и Игуменица предусматривает продажу не менее 67% акционерного капитала компании. Для этих двух тендеров HRADF назначил "Deloitte Business Solutions — Euroconsultants" в качестве финансового консультанта, "Your Legal Partners — Dracopoulos & Vassalakis — Alexiou Kosmopoulos" в качестве юридического консультанта, "Doxiadis Associates, Consultants on Development and Ekistics SA", в качестве технического консультанта и "Port Consultants Rotterdam B.V." в качестве коммерческого консультанта.

На тендер по порту Кавала HRADF назначил "ERNST AND YOUNG Single Member Société Anonyme for the Provision of Advisory Services" в качестве финансового консультанта, "KLC Law Firm" в качестве юридического консультанта. Технический и коммерческий консультанты те же, что и по тендерам на другие два порта.

Срок подачи заявлений с выражением заинтересованности истекает 2 октября по всем трем тендерам.