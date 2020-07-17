МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. РЖД по итогам всего 2020 года прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% и видят активное восстановление перевозок в электричках, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

"Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно", — сообщил Пегов в пятницу.

По его словам, что касается пригородного сообщения, практически все регионы восстановили полностью график движения поездов.

"Поэтому я с пригородным движением не вижу никаких проблем. Люди активно пользуются услугами пригородных железнодорожных компаний. Я думаю, пригородные железнодорожные компании даже, наверное, у нас, хотелось бы мне, и план выполнили. Потому что мы видим активность. Да, есть регионы, где еще спад — Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но в целом пригородное движение у нас сейчас идет очень хорошо", — отметил Пегов.

Кроме того, РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе вернуть еще 20-40 составов, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

"Больше 50%. У нас примерно сейчас 70-процентный график", — сказал Пегов в пятницу в ответ на вопрос, сколько отмененных поездов было восстановлено.

По его словам, на 20 июля по количеству поездов будет фактически зимний график. "График, который у нас был в январе. И мы уже сейчас ведем подготовку, и я думаю, что в августе у нас уже появится дополнительно где-то еще поездов 20-40 для вывоза граждан с юга. Мне кажется, немного в этом году сместится курортный сезон, он начнется немного попозже, и мы рассчитываем на очень хорошую перевозку на август и первую половину сентября", — пояснил Пегов.

Он констатировал, что и авиация сейчас переключилась с международных рейсов на внутренние. "Поэтому мы стараемся просто удовлетворить все потребности. Авиация не со всех городов летает, а мы региональные перевозки и на юг, и сообщение между регионам делаем", — отметил Пегов.