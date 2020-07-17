МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2021 года может быть проиндексирован с текущих 2,2 рубля до 2,31 рубля вместо планировавшихся 2,35 рубля за километр пути, следует из сообщения Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"Информируем грузоперевозчиков о прогнозируемой индексации размера платы государственной системы "Платон". В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2021 года прогнозируемый размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,31 рубля за километр. На данный момент размер платы — 2,20 рубля за километр", — говорится в сообщении.