МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Китайский сервис заказа такси DiDi выходит на российский рынок, объявление о поиске водителей в Казани появилось в пятницу на сайте объявлений "Авито", с ним ознакомилось РИА Новости.

Согласно объявлению, набором водителей для DiDi занимается ООО "Юником". Компания называет себя "официальным представителем сервиса заказов DiDi в России". Соискателям предлагают заработную плату от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами и бонусами, обучение работе с приложением, самостоятельный выбор заказов и фирменный брендированный автомобиль.

Два источника на рынке подтвердили РИА Новости появление нового агрегатора.

Ранее в "Ситимобиле" заявляли РИА Новости от том, что весь рынок ждет появления в России китайского оператора DiDi, который может существенно повлиять на расстановку сил.

"Мы считаем, что конкуренция – это хороший драйвер развития для всей отрасли. Приход в Россию международного игрока потребует от нас еще более тщательно работать над улучшением своего сервиса. В конечном счете, это хорошо для всех – пассажиров, водителей и таксопарков", — прокомментировали в пресс-службе агрегатора "Ситимобил". В пресс-службе "Яндекс.Такси" воздержались от комментариев.

В июне стало известно о появлении в России еще одного нового агрегатора, сервис "Максим" вывел на рынок бренд Tuda.