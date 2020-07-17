МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта. Причем "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия… Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет", — сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".