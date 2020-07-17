ЛОНДОН, 17 июл /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейшая британская авиакомпания British Airways (BA) отказывается от эксплуатации реактивного двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747 из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"После почти пяти десятилетий службы и миллионов миль по всему земному шару решено, что оставшийся парк авиакомпании из 31 самолета (Boeing) 747-400 будет немедленно удален в результате разрушительного воздействия пандемии COVID-19 на авиакомпанию и авиационный сектор, который, как ожидается, не восстановится до уровня 2019 года до 2023-24 года", — говорится в сообщении BA.

Основной причиной отказа от двухпалубников стало высокое потребление топлива этими самолетами американского производства, а также стремление британской авиакомпании к сокращению вредных выбросов в атмосферу. Постепенно британская авиакомпания увеличила в своем парке количество дальнемагистральных самолетов Airbus A350 и Boeing 787, которые на 25% экономичнее Boeing 747.

Boeing 747 — четырёхдвигательный реактивный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт, в зависимости от модификации судно может перевозить до 624 пассажиров и иметь дальность полета до 14 200 километров.