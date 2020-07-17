МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг "Совкомфлота" на уровне "ВВ+" и улучшило прогноз по нему до позитивного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Позитивный прогноз отражает то, что мы могли бы повысить рейтинг "Совкомфлота" в течение следующих 12 месяцев, если будем считать, что его повышенная устойчивость к волатильности фрахтовой ставки поддержит показатели EBITDA и поможет улучшить денежный поток от операционной деятельности (FOCF)…", — говорится в релизе компании.

S&P также полагает, что "Совкомфлот" сможет сохранить стабильные показатели EBITDA в 2021 году. В то же время агентство ждет, что рост капитальных затрат будет умеренным, что позволит постепенно сократить долг и сохранить соотношение скорректированных средств от операционной деятельности (FFO) к долгу на уровне в 20-22%, что соответствует более высокому рейтингу.

Агентство уточнят, что для повышения рейтинга S&P должно быть уверено в том, что руководство компании не предпримет решение о расширении бизнеса, финансируемое за счет долга.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.