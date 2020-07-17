МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем розничной продажи алкогольной продукции в России в целом в июне вырос на 1,7% в годовом выражении, до 16,9 миллиона декалитров, около трети этого объема пришлось на водку, но опережающую динамику показали тихие и игристые вина, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно экспертным данным (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), в июне продано 5,7 миллиона декалитров водки (на 2,7% выше июня прошлого года), 4,6 миллиона декалитров тихих вин (рост на 6,2%) и 1,2 миллиона декалитров шампанских и игристых вин (рост на 10%).

Розничные продажи коньяка в июне снизились на 0,7%, до 822,5 тысячи декалитров, слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) — выросли на 22,4%, до 592,2 тысячи декалитров.

Объем розничной продажи алкогольной продукции за шесть месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4%, до 102,2 миллиона декалитров. В частности, розничные продажи водки выросли на 3,4%, до 35,4 миллиона декалитров, тихих вин — на 6,5%, до 25,9 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин — на 5,2%, до 6,9 миллиона декалитров.

Кроме того, в январе-июне в рознице было продано 5,4 миллиона декалитров коньяка (на 0,1% ниже уровня января-июня прошлого года) и 3 миллиона декалитров слабоалкогольных напитков (рост на 10,3%).