Домодедово ввел допмеры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы "минирования"
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" ввел дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы "минирования", сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово и всех самолетов.
"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", — сказал представитель.
https://1prime.ru/business/20200717/831794159.html