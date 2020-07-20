МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Лондон впервые не смог войти в десятку самых популярных европейских направлений для туристов, сообщило агентство Market Watch со ссылкой на исследовательский сервис ForwardKeys, предоставляющий данные для туристической индустрии.

"Новое исследование показывает, что столица Великобритании впервые выбыла из списка десяти самых популярных европейских городов по числу бронирований", — пишет агентство. Теперь Лондон занимает 11-е место.

Тот факт, что Лондон покинул список, свидетельствует о негативном влиянии пандемии CODIV-19 и связанных с ней карантинных мер на туризм в Великобритании, считает вице-президент ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти (Olivier Ponti). При этом Понти уверен, что на фоне ослабления ограничительных мер Лондон может вскоре вернуться в топ-10.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались. С марта многие страны мира ввели карантинные ограничения, которые повлияли, в том числе, на туризм и перевозки.