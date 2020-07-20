С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в июле восстановил "докоронавирусный" пассажиропоток на региональных направлениях, что позволило открыть пассажирам доступ к третьему этажу терминала, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), которая управляет аэропортом.

"С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более 400 тысяч пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля стали Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

Как отмечает ВВСС, с середины июля высадка и посадка пассажиров "Пулково" может осуществляться как на уровне первого, так и на уровне третьего этажей терминала. Въезд на пандус третьего этажа аэропорта был ограничен в марте в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса и снижением пассажиропотока. Во время пандемии подъезд автомобилей был возможен только к входной группе на первом этаже терминала.

"Открытие въезда автомобилей на пандус третьего этажа связано со 100%-ным восстановлением пассажиропотока аэропорта Пулково на региональных направлениях и возвращением предприятия к полной работоспособности", — сообщает оператор аэропорта.

"Пулково" с 1 июля перешло на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. С 10 апреля на фоне коронавируса аэропорт обслуживал рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00. Вход в пассажирский терминал "Пулково" закрывался в 23.30, до 01.00 терминал работал только на выход.