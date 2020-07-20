МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму в сентябре-августе 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более 2 миллионов туров по регионам России, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.

Представитель Ростуризма, выступая на онлайн-выставке Profi Travel "Знай наше", заявила, что готовится очередная мера поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента, чтобы сделать путешествия по стране приятными и с дополнительной финансовой мотивацией для туристов.

"И здесь в ближайшее время мы тоже пригласим всех туроператоров к сотрудничеству, и региональных в первую очередь, когда они смогут выставить свои предложения для туристов в любом регионе, который обладает возможностью приема туристов, на федеральной площадке", — пояснила Лысенкова.

Она отметила, что Ростуризм предложит туристам скидки на эти предложения.

"Мы со своей стороны будем субсидировать и предложим с дисконтом интересным субсидированные проекты для размещения туристов уже в августе-сентябре и до конца этого года. Ожидаем, что больше 2 миллионов пакетов мы сможем выставить на федеральной площадке, и таким образом помочь регионам стать более привлекательными и более интересными для жителей всех регионов, независимо от места их проживания", — уточнила представитель ведомства.