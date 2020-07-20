МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. АФК "Система" создала компанию "Алиум групп", которая будет управлять долями корпорации в фармацевтических компаниях "Синтез" и Alium, говорится в сообщении АФК.

"В наш инвестиционный портфель входят две крупные фармацевтические компании, занимающиеся производством и реализацией лекарственных средств – "Синтез" и Alium. Целью формирования "Алиум групп" является создание единого центра эффективного управления принадлежащими АФК "Система" пакетами акций в этих портфельных компаниях, деятельность которых во многом комплиментарна", — цитирует пресс-служба слова президента АФК "Система" Владимира Чирахова.

Гендиректором "Алиум групп" назначен Сергей Клыков, ранее руководивший компанией "Синтез". Чирахов также сообщил о создании совета директоров управляющей компании. Совет директоров "Алиум групп" принимает решения по ключевым стратегическим вопросам развития фармкомпаний, включая запуск новых направлений бизнеса, развитие портфелей препаратов, инвестиции в расширение производственных мощностей, выходы на новые рынки.

В совет директоров вошли десять человек: директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев, научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова Сергей Середенин, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ Нелли Найговзина и заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров.

А также первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков, президент Marathon Group Александр Винокуров, управляющий партнер АФК "Система" Олег Мубаракшин, старший инвестдиректор АФК "Система" Яна Ронис. Председателем совета директоров стал председатель совета Центросоюза РФ и советник АФК "Система" Дмитрий Зубов.

Фармацевтический холдинг Alium создан в октябре 2019 года в результате объединения предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) с активом АФК "Система" "Биннофармом". Среди инвесторов холдинга — РФПИ (23%), АФК "Система" (26,3%) и ВТБ (38,5%). Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов.

"Синтез" — одно из крупнейших фармацевтических предприятий России. Входит в АФК "Система", акционером компании также является "Нацимбио" госкорпорации "Ростех". Завод производит свыше 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения, более 80 препаратов входят в список ЖНВЛП. Специализируется на производстве антибиотиков.