ЛОНДОН, 20 июл — ПРАЙМ. Британская сеть магазинов одежды Marks&Spencer (M&S) планирует сократить 950 сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса, а также из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ритейлер.

"Предлагаемые изменения затронут 950 позиций… В настоящее время M&S приступило к коллективным консультациям с представителями работников", — говорится в заявлении.

Ожидается, что под сокращение попадут менеджеры и административные сотрудники головного офиса.

Согласно отчетности M&S, продажи одежды сети с начала года упали на 84% из-за закрытия магазинов в связи с коронавирусом. Также конкуренцию британской марке составили онлайн-магазины.

Два года назад компания сообщала, что к 2022 году планирует закрыть более 100 магазинов в связи с реализацией новой стратегии бизнеса и планами по увеличению онлайн-продаж. Согласно обновленной стратегии, объем продаж через интернет к 2022 году должен увеличиться до одной трети с 18%.

M&S не единственный крупный британский ритейлер, бизнес которого пострадал от COVID-19. Ранее о сокращении рабочих мест сообщили сети универмагов John Lewis и Debenhams, а также аптечная сеть Boots. Британская марка одежды Ted Baker также объявила о возможном сокращении четверти своих сотрудников.