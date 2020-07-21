МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis в январе-июне 2020 года увеличилась на 1,6% в годовом выражении и составила 4,04 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,77 доллара против 1,72 доллара годом ранее. Продажи Novartis за шесть месяцев составили 23,63 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного показателя год назад.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 1,867 миллиарда долларов, что на 11,5% ниже уровня второго квартала годом ранее. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,82 доллара против 0,91 доллара год назад. Объем продаж компании сократился на 3,5%, до 11,347 миллиарда долларов.

Прогноз по продажам на текущий год был ухудшен до 4-6% вместо 4-9%, которые ожидались в апреле.

"Мы продолжаем направлять усилие на поддержку ответных мер на пандемию COVID-19. Наши драйверы роста и запуски сохраняют сильную динамику, Cosentyx и Entresto увеличивают долю на рынке в США", — приводятся в сообщении слова главы Novartis Васа Нарасимхана (Vasant Narasimhan).

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.