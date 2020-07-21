МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Председатель совета директоров корпорации "Кошелев" сообщил, что компания приостановила строительство жилья в Самарской области в 2020 году. По словам Владимира Кошелева, решение было принято после оценки сложившейся ситуации в регионе.

"Ситуация, когда 82% всех средств, выделенных регионом в 2019 году на развитие социальной инфраструктуры, получает компания отца министра строительства Самарской области (компания "Древо" реализует в Волжском районе проект "Южный город") не может не вызывать вопросы и у других строителей и, в первую очередь, у жителей тех районов массовой застройки, куда деньги на строительство новой школы или детского сада не пришли. Формируется своего рода семейная монополия в строительной отрасли. У других застройщиков пропадает желание работать в регионе, реализовывать новые проекты, приходить с ними в Самарскую область", — заявил бизнесмен в интервью "Коммерсанту".

Кошелев, являясь также главой комитета по строительству "Деловой России", считает, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", совершенно реальные. По президентской программе к 2024 году в Самарской области должно быть построено около 12 млн кв. м жилья.

Ранее глава министерства строительства Самарской области Евгений Чудаев заявлял, что по прогнозам, министерство не достигнет задачи по вводу жилья в текущем году. При этом в других регионах ПФО (Татарстан, Пензенская, Ульяновская область), по данным РИА Рейтинга, отмечается устойчивый рост ввода жилья.