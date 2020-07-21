МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал тестировать новый для себя формат магазинов — дискаунтеры, открыв три пилотных объекта, говорится в сообщении ритейлера.

"Компания запустила первые три торговые точки нового формата, чтобы оценить его эффективность и принять решение о возможном масштабировании. Концепция дискаунтера "Магнита" предусматривает площадь магазина до 300 квадратных метров, локацию в спальном районе, самый востребованный у покупателей ассортимент, насчитывающий около 1,8 тысячи позиций с упором на собственные торговые марки и низкие цены", — говорится в релизе.

Пилотные магазины открылись в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область) на базе "магазинов у дома". Компания отмечает, что политика формата предполагает постоянные низкие цены даже без проведения промо-акций. Тестирование формата продлится несколько месяцев.

"Пилотные объекты также отличаются достаточно простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования", — добавляется в сообщении. Новый формат предполагает также оптимизированный штат персонала по сравнению с "магазинами у дома" и гораздо меньшие капитальные вложения.

Заместитель гендиректора, директор по управлению розничной сетью "Магнит" Руслан Исмаилов отметил, что формат дискаунтеров представляется достаточно логичным решением для удовлетворения базовых потребностей покупателей в товарах повседневного спроса.

"На протяжении последних нескольких лет мы видим растущий спрос покупателей на магазины с достаточно ограниченным ассортиментом, состоящим преимущественно из качественных СТМ (собственных торговых марок — ред.) и товаров "первой цены", и постоянно низкими ценами", — сказал Исмаилов, слова которого приводятся в релизе.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.