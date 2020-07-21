МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. РЖД планируют 27 июля собрать заявки инвесторов на новый выпуск бессрочных биржевых облигаций объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Компания намерена разместить облигации серии 001Б-02 без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юридических лиц.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 июня. Организаторами выступают "ВТБ Капитал," "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".

Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Компания в соответствии с законодательством вправе отказаться от выплаты купона по облигациям. Предполагается, что в этом случае неполученный доход инвесторам компенсирует Минфин России. Механизм компенсации сейчас в процессе согласования с министерством.

Дебютный выпуск бессрочных биржевых облигаций на 30 миллиардов рублей с купоном в размере 6,55% годовых компания разместила в июне.