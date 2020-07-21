МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Появление кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова среди акционеров международной сети телестудий Celebro Media может существенно укрепить имиджевые позиции холдинга как на российском, так и международном уровне, заявил агентству "Прайм" директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Bazelevs Тимура Бекмамбетова договорилась с Celebro Media, основанной выходцем из России Павлом Морозовым, об обмене активами. На ее мощностях Бекмамбетов планирует снимать кинопроекты в формате screenlife, в котором действие происходит на экране компьютера или смартфона. Порядок обмена и размер долей будет определен после проведения due dilligence. В 2020 году Celebro Media договорилась о партнерстве с провайдером офисных площадей Regus об открытии до 80 студий по всему миру.

"Судя по аналогичным сделкам на медиарынке, речь может идти о 10-20% капитала Celebro Media, и если исходить из текущей капитализации холдинга в 20 миллионов фунтов, то сумма сделки может составить от 2 до 4 миллионов фунтов. Благодаря сделке с Regus стоимость активов Celebro может удвоиться в течение трех лет, поэтому для Bazelevs это выгодная сделка", — сказал Кабаков.