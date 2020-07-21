МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ведущего российского контейнерного железнодорожного оператора "Трансконтейнер" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7,146 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка за отчетный период увеличилась на 9,1% — до 44,337 миллиарда рублей. Согласно отчету, валовая прибыль снизилась за первое полугодие на 29,9% и составила 5,696 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 29,9% — до 5,664 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства на конец первого полугодия выросли до 20,4 миллиарда рублей с 19,4 миллиарда рублей на начало года, краткосрочные — снизились до 12,2 миллиарда рублей с почти 4 миллиардов рублей, соответственно.

Президент "Трансконтейнера" Александр Исурин в интервью газете "Коммерсант" в конце мая, говоря о финансовых прогнозах компании на весь 2020 год, отмечал, что его ожидания и усилия направлены на то, чтобы росли не только объемные показатели, но и финансовые.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".