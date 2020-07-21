МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Проект ВЭБ.РФ и бизнес-школы Сколково по подготовке управленческих кадров для 100 крупнейших городов России стартует 21 июля, сообщает госкорпорация. Программа разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration).

"Вместе с бизнес-школой Сколково мы проработали образовательную программу – специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда. Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития, говорится в сообщении ВЭБ.РФ В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов, обучение пройдут 500 городских управленцев.

Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов отметил, что результаты программы отразятся на жизни более 60 миллионов россиян.

Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате.