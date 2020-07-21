МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в РФ до 2 августа.

На 22 июля планируются рейсы Ларнака — Москва, Каир — Москва, Душанбе — Жуковский, 23 июля ожидаются перелеты Ош — Москва, Бишкек — Новосибирск, 24 июля должны состояться рейсы Сеул — Москва, Аликанте — Москва, Душанбе — Москва.

На 25 июля планируются рейсы Дубай — Москва, Ницца — Москва, Сеул — Владивосток, Душанбе — Жуковский, Ош — Новосибирск, Манила — Владивосток, 26 июля ожидаются рейсы Ереван — Жуковский, Ереван — Ростов-на-Дону, Бишкек — Москва.

На 27 июля запланирован рейс Ереван — Калуга, на 30 июля — Душанбе — Москва, 2 августа ожидается перелет Токио — Владивосток.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.