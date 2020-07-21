МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) в первом полугодии 2020 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию на 1,8% в годовом выражении — до 26,7 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.

Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода сократился на 2,1% — до 104,1 миллиарда единиц. Доля компании на рынке страны в январе-июне составила 32,4%, увеличившись на 3,3 процентного пункта в годовом выражении.

По итогам второго квартала объем поставок сигарет в РФ снизился на 10,1% — до 14,3 миллиарда единиц. Табачный рынок в стране уменьшился на 4,1% — до 57,2 миллиарда единиц. Доля рынка компании по итогам второго квартала увеличилась на 2,8 процентного пункта, до 32,4%.

Чистая прибыль компании по всему миру в первом полугодии выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,773 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,42 доллара против 2,36 доллара на акцию в январе-июне годом ранее. Чистая выручка PMI за отчетный период снизилась на 4,5% — до 13,8 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Philip Morris International за второй квартал составила 1,947 миллиарда долларов, сократившись на 16% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,25 доллара против 1,49 доллара год назад. Чистая выручка табачной компании при этом снизилась на 13,6% — до 6,65 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 6,5 миллиарда долларов.

"Несмотря на очень сложный квартал из-за пандемии, мы достигли результатов, превышающих наши ранее заявленные ожидания как по чистой выручке, так и по разводненной прибыли на акцию", — отметил глава компании Андре Каланцопулос (André Calantzopoulos).

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.