МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы: в ЦАО, ЗАО и СЗАО, теперь правила грузового каркаса будут действовать на территории всей столицы в пределах МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Грузовой каркас — это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту.

"С 1 августа ещё в трёх округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков — жителям города будет ещё комфортнее. Новые правила проезда грузовиков введут в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД — это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки — большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен, главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы.

"Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух — в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Также в этих округах на 21% сократилось количество аварий с участием грузового транспорта и в 2,3 раза снизилась концентрация оксида азота в воздухе. Просим водителей заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону грузового каркаса", — говорится в сообщении.