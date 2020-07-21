МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американская компания TRU Kids Inc., владеющая в США сетью магазинов игрушек Toys R Us, подала в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск к другой американской компании Toy Play LLC с требованием досрочно прекратить регистрацию товарного знака Toyrus.

Как следует из опубликованного определения суда, СИП отставил иск без движения до 6 августа, поскольку истец не представил документы, подтверждающие юридический статус участников спора.

По данным Роспатента, спорный бренд был в 2015 году зарегистрирован на кипрскую "Колеон Лимитед". Компания-ответчик получила его в марте 2020 года от московского ООО "Промоут Маркетинг Групп".

Действие товарного знака распространяется на три класса товаров, включающих, в том числе, предметы кухонной утвари, одежду, хоккейные клюшки, коньки, боксерские перчатки и так далее. Кроме того, бренд действует для таких услуг, как маркетинговые исследования, прокат торговых автоматов и другие.

По сообщениям СМИ, сеть Toys R Us закрыла свои магазины в 2018 году, впоследствии она передала свой бренд компании TRU Kids, которая сообщала о намерении открыть часть магазинов и свою торговую интернет-площадку в 2019 году.

На сайте компании Toy Play говорится, что это – "американский стартап, цель которого произвести революцию на рынке интерактивных игрушек, используя инновационные разработки в области искусственного интеллекта и производственных технологий". Управляющим партнером зарегистрированной в Нью-Йорке компании является Алиса Лобанова.