МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Трендом путешествий в Петербург в 2020 году станут комбинированные туры, совмещенные с посещением соседних регионов, заявил РИА Новости глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"В этом году мы предлагаем делать комбинированные программы путешествий в Санкт-Петербург и соседние регионы, когда туристы смогут совмещать поездки в Северную столицу с посещением Пскова, Великого Новгорода и других дестинаций", — сказал собеседник агентства.

По его мнению это хорошая практика, так как дает некоторое рассредоточение туристических потоков.

"Пока мы занимаемся формированием новых предложений на любой вкус и кошелёк. Думаю, что в этом году такой турпродукт станет трендом. Люди хотят ехать путешествовать, нужно их убедить, что отдых стал безопасным", — прокомментировал ситуацию Корнеев.

В подтверждение важности туристического направления Северной столицы глава комитета привел слова генерального директора и президента Всемирного совета по туризму (WTTC) Глории Гевары, которая считает, будучи "одним из самых популярных туристических направлений, Санкт-Петербург станет ключом к экономическому подъему страны".