ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Восемь заморских территорий Великобритании договорились о раскрытии к 2023 году информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в их юрисдикциях, являющихся налоговыми гаванями, следует из документов, опубликованных на сайте британского парламента.

Среди тех, кто намерен опубликовать имена конечных владельцев фирм: Ангилья, Бермуды, Каймановы острова, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, Острова Святой Елены, Вознесенья и Тристан-да-Кунья, а также острова Теркс и Кайкос.

В настоящее время также ведутся переговоры в правительством Британских Виргинских островов, на которых зарегистрировано большое количество офшорных компаний.

Ожидается, что данные о компаниях и их бенефициарах появится на специально разработанном для этого электронном портале.

Британские власти в 2018 году инициировали законопроект, который обязал бы власти заморских территорий раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих там деньги. Таким образом Британия намерена бороться с отмыванием денежных средств под флагом Соединенного Королевства.

Процесс реформирования налоговых гаваней начался в 2013 году под руководством тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона. С тех пор в Великобритании публикуется реестр бенефициаров компаний-однодневок, однако правительство не смогло распространить действие закона на заморские территории. Согласно законопроекту, офшоры должны были к 2020 году провести "реформу открытости".