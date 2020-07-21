МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ обеспечить механизм, который позволит в 2020 году профинансировать инвестпрограмму РЖД за счет выкупа банками с госучастием бессрочных облигаций компании.

Кабмину предлагается обеспечить сохранение долгосрочной программы развития РЖД в параметрах, утвержденных его распоряжением от 19 марта 2019 года, и механизм финансирования дефицита источников инвестпрограммы компании на 2020 год "путем выкупа банками с государственным участием бессрочных облигаций ОАО "РЖД", выплаты купонов по которым субсидируются государством".

Госдума также предлагает использовать средства от размещения облигаций РЖД на докапитализацию ФПК "для приобретения пассажирского подвижного состава". Помимо этого, правительству рекомендуется рассмотреть возможность предоставления поддержки организациям транспортного машиностроения путем выделения субсидий на приобретение инновационного подвижного состава взамен досрочно списываемого.

В постановлении отмечается также необходимость проработки вопросов расширения перечня поддерживаемых государством отраслей промышленности и инструментов господдержки, и обеспечения финансирования в запланированных объемах госпрограмм, ответственным исполнителем которых является Минпромторг. В первоочередном порядке депутаты предлагают предоставлять субсидии на расширение производства для организаций, производящих медизделия из числа наиболее важных для борьбы с коронавирусом.

Они также считают необходимым обсудить возможность предоставления субсидий, направленных на создание страховых запасов микроэлектронной продукции, применяемой в ОПК и космической деятельности, для поддержания жизненного цикла производства. Депутаты выступают за расширение преференциальных режимов для госзакупок, в том числе с внедрением механизма офсетных сделок, и формирование программы развития пассажирского транспорта, предусматривающей обновление подвижного состава, используемого для осуществления регулярных перевозок не менее чем на 7–12%.

Госдума также предлагает ускорить подготовку обновленных планов импортозамещения в отдельных отраслях промышленности, провести анализ возможных критических рисков российской промышленности и оценку уязвимых экспортно-импортных направлений, разработать и внедрить меры стимулирования географической и товарной диверсификации поставок. Кабмину рекомендуется продолжить работу по расширению программы импортозамещения в части производства оборудования, необходимого для реализации проектов в сфере культуры, образования, науки, спорта.