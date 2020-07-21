МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сбербанк обеспокоен длительным закрытием торговых центров в Санкт-Петербурге, такая долгая пауза в работе может сказаться на платежеспособности как самих торговых центров, так и арендаторов из сегмента малого бизнеса, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой просьбу разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.

"Мы обеспокоены ситуацией, связанной со столь длительным закрытием торговых центров в Санкт-Петербурге. Такая долгая пауза в работе может сказаться на платежеспособности наших клиентов как из отрасли коммерческой недвижимости, то есть собственников торговых центров, так и представителей малого бизнеса, которые являются арендаторами", — сказал журналистам Ситнов.

Он отметил, что в настоящее время портфель кредитов банка для компаний коммерческой недвижимости в Петербурге составляет 135 миллиардов рублей, из них портфель торговой недвижимости – 108 миллиардов рублей. Ситнов заверил, что банк идет навстречу клиентам, реструктурируя их кредиты и предоставляя все возможные меры поддержки: в Петербурге банк реструктурировал кредиты 21 торговому центру.

"Однако для восстановления экономической эффективности компаний необходимо как можно более оперативное возвращение к нормальной работе торговых центров, разумеется, со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований, как это сейчас происходит в Москве и других городах России", — заключил он.