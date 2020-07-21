МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Восстановления выручки до конца 2020 года ожидают 59% ресторанов в России, 14% — весной 2021 года, показало исследование агентства Data Insight и сервиса доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club.

"Большая часть ресторанов (59%) прогнозирует восстановление выручки уже до конца этого года, еще 14% — чуть позже, весной 2021 года, а 27% рестораторов предпочли не давать точный прогноз и сообщили, что рассчитывают на восстановление индустрии только после полного окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер", — говорится в сообщении по результатам исследования.

Исследование показало, что по сравнению с периодом до коронавируса популярность заказов "в зале" значительно снизилась: их доля по состоянию на первую неделю июля в среднем по стране составляла всего 28% от общего числа заказов. При этом на доставку приходилось 40% выполненных ресторанами заказов, а "навынос" — 32%.

"Значимая часть опрошенных игроков рынка (36%) ожидает дальнейшего роста приходящейся на доставку доли заказов. Еще треть (31%) прогнозирует, что она останется на нынешнем уровне", — отмечают авторы исследования.

Как отмечается в сообщении, на увеличение доли доставки в общем объеме заказов может также влиять растущая популярность dark kitchens (отдельные кухни, работающие только на доставку). По данным исследования, 6% респондентов открыли такие кухни во время режима самоизоляции, еще 12% собираются это сделать, а 8% уже работали в таком формате по состоянию на март 2020 года.

"Несмотря на выход из режима самоизоляции, россияне продолжают активно пользоваться доставкой еды. Этот канал продаж поможет рестораторам быстрее пройти период восстановления от коронавируса. Эпидемия не только привлекла внимание потребителей к сервисам доставки в моменте, но и ускорила изменение модели их поведения. И аудитория активных пользователей доставки, и аудитория тех, кто в принципе знаком с такими сервисами, значительно расширилась за период домашней изоляции", — прокомментировала пресс-служба Delivery Club.